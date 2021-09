Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : rechute sous les 100E, cassure des 98,2E ? information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - ADP (aéroports de Paris) rechute sous les 100E et enfonce à la marge le récent support des 98,2E du 20 août. En cas de confirmation de l'amorce d'une vague de baisse, ADP pourrait rechuter au contact du support des 92,25E du 25 janvier et coïncide avec un support oblique moyen terme issu du double-creux des 71E de mi-mars et mi-mai.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.52%