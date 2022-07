Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : rechute de -3,5% vers 121E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 09:14









(CercleFinance.com) - ADP rechute de -3,5% vers 121,1E, au contact du plancher du 14 juin ('plus bas' vers 101,35E).

Le titre se retrouve proche du support oblique moyen terme qui gravite vers 119,5E.

Un risque de décrochage se matérialiserait sous 117E, avec possible retracement du plancher annuel du 7 mars vers 113,5E.





