ADP : rebondit vers 135E, pourrait viser 140E

(CercleFinance.com) - ADP rebondit vers 135E et va tenter de retracer le zénith intraday des 8 et 13 septembre.

En cas de franchissement, ADP tentera de refermer le 'gap' des 137,8E du 26 août puis d'affronter la résistance des 140E des 17 février et 29 mars dernier





