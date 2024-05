Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP : pullback sous les 125,4E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - ADP amorce un pullback sous le support court terme des 125,4E (des 10 et 21 mai en intraday ainsi que des 5 et 20 mars en clôture): la correction devrait se poursuivre en direction du support ascendant moyen terme qui gravite vers 118E.

Sous ce niveau, le prochain soutien se dessinerait vers 113,5E.





Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.82%