Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : projet de réseau mobile 4G/5G professionnel Cercle Finance • 10/07/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP, sa filiale Hub One et Air France annoncent s'associer à Ericsson, pour contribuer au développement d'un réseau mobile professionnel à très haut débit couvrant les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Le développement de ce réseau 4G/5G professionnel servira un écosystème regroupant plus de 120.000 salariés travaillant quotidiennement sur les trois aéroports parisiens, au sein de 1.000 entreprises de tous secteurs et toutes tailles. Le déploiement de ce réseau mobile sera effectif sur l'ensemble des espaces extérieurs d'ici fin 2020, et en intérieur sur l'ensemble des zones publiques et des zones des aérogares réservées aux professionnels d'ici fin 2021.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.71%