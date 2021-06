Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : projet dans l'hydrogène avec Airbus et Air Liquide Cercle Finance • 21/06/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Air Liquide, Airbus et le Groupe ADP annoncent avoir signé un protocole d'accord pour préparer l'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports en 2035 dans le cadre du développement de l'avion à hydrogène, en combinant leurs expertises respectives. Dans un premier temps, une étude portant sur un panel représentatif d'une trentaine d'aéroports dans le monde permettra de déterminer les différentes configurations du développement et de l'approvisionnement en hydrogène liquide. Des scénarios et plans détaillés seront ensuite élaborés pour les deux principaux aéroports parisiens : Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Ces scénarios permettront de définir les infrastructures requises, le dimensionnement et l'implantation.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.53%