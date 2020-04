Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : profite du rebond, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 06/04/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le titre ADP affiche un gain de près de 2,5% après le relèvement de recommandation de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses relève son opinion sur la valeur de sous performance à neutre mais abaisse son objectif de cours de 108 E à 92 E. Il estime que le rapport risque/ performance est plus équilibré. ' Notre prévision d'EBITDA 2020E passe de 1 886 ME à 764 ME en raison de notre prévision de croissance du trafic passant de 2,2% à -40,9% ' indique le bureau d'analyses. ' Le statut de Paris en tant que ville mondiale et première destination touristique devrait se maintenir, de sorte que les risques de déplacement du trafic ailleurs semblent moins répandus qu'à l'aéroport de Francfort ' rajoute Crédit Suisse. ' Le principal risque est que les tendances du trafic ne reprennent pas comme prévu '.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +4.07%