ADP: prévision de marge d'EBITDA annuelle rehaussée

(CercleFinance.com) - Ajustant à la hausse ses prévisions de trafic pour l'année en cours, ADP (Aéroports de Paris) anticipe désormais une marge d'EBITDA 2022 dans le haut de la fourchette cible réhaussée en juillet dernier, soit au-dessus des 34,5% du chiffre d'affaires en 2022.



Il affiche un chiffre d'affaires de 3,38 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année 2022, en hausse de 81,1% par rapport à la même période de l'année 2021 (+74,2% hors intégration de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021).



L'opérateur aéroportuaire explique que cette croissance soutenue a été tirée par la forte dynamique de trafic, celui de passagers à Paris ayant ainsi atteint 77,2% de son niveau de 2019, ainsi que par le rebond des activités de commerces.





