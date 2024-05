Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: première émission obligataire depuis 2020 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 13:48









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris annonce avoir procédé mardi avec succès, à une nouvelle émission obligataire, la première depuis 2020, pour un montant de 500 millions d'euros. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.



Cette émission obligataire à maturité de sept ans et à taux fixe de 3,375%, sera réglée le 16 mai prochain, la date d'échéance finale étant donc prévue le 16 mai 2031. Aéroports de Paris rappelle être noté A (perspective négative) par Standard and Poor's.





