ADP : plus d'un million de signature en faveur du RIP

(CercleFinance.com) - En date du 4 décembre, le Conseil constitutionnel annonce que les signatures enregistrées par la pétition en faveur d'un référendum d'initiative populaire sur la privatisation d'ADP atteignent le nombre de 1.000.500. Pour mémoire, il faudra rassembler 4,7 millions de signatures pour qu'un RIP puisse être organisé.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.85%