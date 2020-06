Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : placement obligataire de 1,5 milliard d'euros Cercle Finance • 26/06/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) a annoncé jeudi soir le lancement du placement d'un emprunt obligataire en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, tranches respectivement à des taux annuels fixes de 1% et de 1,5%, et pour des durées de 8,5 et 12 années.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.33%