ADP : Paris Orly devrait rester fermé jusqu'à l'automne

(CercleFinance.com) - L'aéroport d'Orly pourrait rester fermé jusqu'à l'automne indique ce matin Les Echos. Roissy CDG devrait prendre en charge tout le trafic estival en raison de la reprise progressive mais lente du trafic aérien. ADP envisagerait de fermer le terminal A de Roissy CDG 2 pour ne laisser ouvert que les terminaux 2E et 2F de Roissy CDG 2 indique Les Echos. Les compagnies d'Orly pourront cependant reprendre leurs vols depuis l'aéroport de Roissy CDG précise le quotidien. Les Echos indique également que la fermeture des frontières de l'Union européenne devrait se prolonger jusqu'en septembre.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -4.81%