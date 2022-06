Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: Paris-Charles-de-Gaulle élu meilleur aéroport européen information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - ADP annonce que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été élu 'meilleur aéroport européen' et se classe désormais à la 6ème place dans le Top 100 des meilleurs aéroports mondiaux, gagnant ainsi 9 places, selon le classement SKYTRAX 2022.



Paris-Orly gagne 27 places et figure au 46ème rang mondial.



ADP indique par ailleurs que trois aéroports appartenant au réseau international du groupe progressent encore parmi les 100 premiers mondiaux.







