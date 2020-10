Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : nouvelles nominations au sein du groupe Cercle Finance • 05/10/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, fait savoir qu'il a procédé aux nominations suivantes : Régis Lacote est nommé directeur des opérations de GMR Airports, à compter du 16 novembre 2020, en accord avec le Président de GMR Airports. Il occupait précédemment la fonction de directeur de l'aéroport Paris-Orly. Justine Coutard est nommée directrice de l'aéroport Paris-Orly, membre du comité exécutif du Groupe ADP, en remplacement de Régis Lacote. Elle rejoindra le Groupe ADP à compter du 5 octobre et prendra ses nouvelles fonctions à la date du 26 octobre. Antoine Crombez est nommé directeur général adjoint de GMR Airports, à compter du 15 octobre 2020, en accord avec le Président de GMR Airports. Il occupait précédemment la fonction de directeur de cabinet du Président-Directeur général. Claire Viellard est nommée directrice de cabinet du Président-directeur général du Groupe ADP, à compter du 5 octobre, en remplacement d'Antoine Crombez.

