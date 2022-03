Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: nouvelles nominations au sein du groupe information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 10:09









(CercleFinance.com) - ADP a annoncé hier une série de nominations au sein du groupe avec la nomination d'Amaury Dumay en tant que directeur de cabinet du p.d.-g. du Groupe ADP, à compter du 7 mars, en remplacement de Claire Viellard.



Claire Viellard est nommée adjointe audirecteur du développement internationalXavier Hürstel, à compter du 7 mars.



Enfin, David Krieff est nommé directeur des systèmes d'information, à compter du 21 mars, en remplacement de Gilles Lévêque, qui a fait valoir ses droits à la retraite.Il intègre ainsi le comité exécutif du groupe ADP.





