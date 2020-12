Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : nouvel échec sous 116E, rechute de -5%, vers 101,2E Cercle Finance • 18/12/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - ADP rechute de -5%, vers 101,2E : après un triple échec sous les 116E (testé les 16/06 puis 18 et 24/11) la cassure des 105E, support des 10 et 14/12 semble préfigurer une rechute au contact des 91,7E, l'ex-zénith du 11/08 au 08/09.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -4.85%