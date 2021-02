Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : nouveau projet d'aménagement à Roissy-CDG Cercle Finance • 11/02/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP annonce que le gouvernement lui a demandé de présenter un nouveau projet d'aménagement pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle après l'arrêt du projet de Terminal 4. Un travail de révision du projet initial avait déjà été engagé ces derniers mois afin de s'adapter auxnouvelles hypothèses de trafic et répondre aux enjeux de transition environnementale dusecteur, indique le groupe. Ce travail mené par les équipes du Groupe ADP fondera les réflexions à venir sur les défis d'aménagements de la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.18%