ADP : nomme une nouvelle directrice de l'immobilier Cercle Finance • 19/04/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - ADP annonce aujourd'hui la nomination, à compter de ce jour, de Marine Ulivieri en tant que directrice de l'immobilier, en remplacement de Serge Grzybowski qui a fait valoir ses droits à la retraite. Au titre de ses nouvelles fonctions, Marine Ulivieri intègre le comité exécutif du Groupe ADP. Ancienne élève de l'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics) et diplômée de l'IAE de l'Université Paris- Sorbonne, Marine Ulivieri a rejoint le groupe ADP en 2017 et occupait jusqu'à présent le poste de directrice de la gestion d'actifs au sein de la direction de l'immobilier. Marine Ulivieri a débuté sa carrière en 1985 chez Bouygues Immobilier puis chez Engie, avant de travailler chez GAN puis Malakoff Médéric.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.33%