Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : négociations avec les organisations syndicales Cercle Finance • 09/07/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP annonce vouloir engager des négociations avec les organisations syndicales. ' Il est aujourd'hui avéré que le rétablissement du trafic sera très progressif, avec un retour au niveau de celui de 2019 attendu entre 2024 et 2027 ' indique le groupe. ' Les orientations stratégiques du Groupe ADP doivent être revues. Le Groupe ADP se donne trois ans (2021-2023) pour redonner à l'entreprise une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable '. A l'occasion d'un comité social d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu le 9 juillet, il a été proposé aux représentants des salariés d'engager des négociations. Le groupe souhaite mettre en place un accord sur une activité partielle de longue durée (APLD), afin de faire face à une baisse d'activité sur les métiers concernés, un accord de performance collective (APC), afin de préserver l'emploi, de gagner en agilité et de moderniser la relation au travail et un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d'accompagner les choix de chaque salarié.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.92%