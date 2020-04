Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : ne va pas proposer le versement du solde du dividende Cercle Finance • 31/03/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris a convoqué l'assemblée générale mixte des actionnaires le 12 mai 2020. Compte-tenu des risques liés à l'épidémie de Covid-19, il est demandé aux actionnaires de privilégier les moyens de vote à distance mis à disposition (par correspondance ou par internet, par mandat de vote). Par ailleurs, dans ces circonstances, les modalités de participation physique pourraient évoluer et en particulier, l'assemblée générale pourrait être réunie à huis clos. Il ne sera pas proposé de verser le solde du dividende au titre de l'exercice 2019. Seul l'acompte de 0,70 E du dividende au titre de l'exercice 2019 restera acquis.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.09%