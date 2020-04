Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : montant de l'emprunt obligataire perçu Cercle Finance • 03/04/2020 à 13:58









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) annonce avoir perçu jeudi le produit de l'émission de l'emprunt obligataire qu'elle a lancé le 26 mars pour 2,5 milliards d'euros, et avoir mis a disposition le prospectus correspondant à cette opération. Pour rappel, cet emprunt comporte deux tranches de respectivement un milliard sur une durée de 6,5 ans à un taux annuel de 2,125%, et de 1,5 milliard sur une durée de 10 ans à un taux annuel de 2,75%.

