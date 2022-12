Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: mise en place du premier programme EMTN information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a annoncé mardi la mise en place de son premier programme d'Euro Medium Term Notes (EMTN), un cadre juridique destiné à régir ses futures opérations de financement obligataire.



Dans un avis financier, l'opérateur aéroportuaire précise que le prospectus de base du programme a reçu la semaine dernière un visa de la part de l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Aéroports de Paris est actuellement noté 'A', avec perspective négative, par l'agence d'évaluation financière S&P.





Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.36%