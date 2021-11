Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : lourd repli et cassure des 109,65E information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 18:45









(CercleFinance.com) - Alors que le spectre des reconfinements plane sur de nombreux pays européens (avec le ralentissement de l'activité touristique associé), ADP subit un lourd repli et casse le support des 109,65E du 25/10, ce qui préfigure au minimum un re-test du support des 105E du 23/09.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -6.04%