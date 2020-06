Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 01/06/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse reste neutre sur la valeur et relève légèrement son objectif de cours à 99 E (contre 98 E). ' Nous continuons à considérer le risque / rendement comme relativement équilibré, avec un potentiel à la hausse provenant d'un redémarrage en douceur, mais un potentiel à la baisse en raison des nouvelles négatives entourant Air France-KLM '. ' Nous avons réduit notre prévision d'EBITDA 2021E à 1 191 millions d'euros contre 1 730 millions d'euros en raison de prévisions de trafic plus faibles et de prévisions tarifaires plus faibles au sein de la division Aviation ' rajoute le bureau d'analyses. ' Paris sera probablement en mesure de fournir un rebond suffisamment fort pour revenir aux niveaux de trafic de 2019 en 2024E '.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.96%