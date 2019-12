Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : le trafic passagers en hausse de +0,9% Cercle Finance • 13/12/2019 à 17:59









(CercleFinance.com) - Annoncé ce vendredi soir, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de +0,9% en novembre 2019 par rapport au mois de novembre 2019. Le groupe annonce 7,9 millions de passagers accueillis, dont 5,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (+3,3%) et 2,3 millions à Paris-Orly (-4,8%). 'La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly (réouverte depuis le 2 décembre) ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir', explique le groupe. Dans le détail, le trafic international (hors Europe) est en progression de +1,9%, le trafic Europe est en hausse de +0,7% et le trafic France est en décroissance de -1,6%. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,8% avec un total de 99,9 millions de passagers.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.45%