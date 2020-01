ADP : le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 2,5 % en 2019

(AOF) - Paris Aéroport a accueilli un total de 108 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente, dont 76,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 5,4 %) et 31,9 millions à Paris-Orly (- 3,8 %). Le trafic a augmenté de 4,8 % au 1er semestre et de 0,5 % au second semestre.

La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly (fermée le 28 juillet et réouverte depuis le 2 décembre) ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur, qui a cessé ses activités à compter du 6 septembre au soir.