Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : le titre pénalisé par une dégradation Cercle Finance • 30/06/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le titre ADP s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Paris, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Berenberg, justifié par des questions de valorisation. Vers 12h00, l'action du groupe aéroportuaire recule de 0,6% après avoir abandonné plus de 2% en début de séance. Berenberg a ramené ce matin sa recommandation sur le titre Aéroports de Paris de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 115 euros. ADP a repris plus de 4% depuis le début de l'année et affiche désormais un gain de 21% sur les 12 mois écoulés, une performance qui reflète bien les perspectives d'amélioration du secteur aérien selon l'intermédiaire. Aux niveaux de valorisation actuels, le profil risque/rendement du secteur du transport aérien est selon lui devenu beaucoup moins séduisant qu'il y a quelques mois.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -2.53%