ADP: Lagardère Traverl Retail retenu comme co-associé information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 18:09

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP annonce avoir retenu Lagardère Travel Retail comme co-actionnaire de la future entreprise commune Extime Travel Essentials Paris, qui proposera une offre 'd'essentiels du voyage' principalement opérée sous l'enseigne RELAY.



Le Groupe ADP avait en effet lancé une procédure de publicité et mise en concurrence sur les activités Travel Essentials (notamment livres et produits de presse, cadeaux et souvenirs, produits d'épicerie et

snacking à emporter, ou encore accessoires de voyage) pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.



Extime Travel Essentials Paris opèrera, sous réserve du contrôle des concentrations, pour une durée de dix ans et à compter du 1er février 2024, plus de soixante points de vente.



La société commune sera détenue à parité entre le Groupe ADP (50%) et Lagardère Travel Retail (50%).