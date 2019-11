Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : la prime spéculative se reconstitue Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:35









(CercleFinance.com) - Bien sûr, les 200 euros, record touché par l'action Aéroports de Paris (ADP) durant l'été 2018, ne sont pas encore de mise, mais ils se rapprochent. Rappelons que le titre était retombé, entre mai et août derniers, dans la zone des 155 euros alors qu'avec l'éventualité d'un référendum d'initiative populaire (RIP), la privatisation voulue par l'Etat devenait moins probable. Mais les choses pourraient changer. Ce matin, le bureau d'études RBC est revenu à l'achat sur le dossier en portant son objectif de cours à 200 euros. Mais le mouvement de reprise de l'action ADP avait commencé avant, à partir du milieu du mois d'octobre. Selon le Conseil constitutionnel, 969.000 signatures soutenant l'organisation d'un RIP sur le projet de privatisation d'ADP (dont, rappelons-le, près de la moitié du capital est détenu par d'autres actionnaires que l'Etat) étaient recensées en date du 20 novembre. Or la période de recueil desdites signatures se terminera dans 113 jours, calcule le site spécialiste ADPrip, alors que même que la pétition doit recueillir plus de 4,7 millions de signatures pour qu'elle puisse être suivi d'effet. En clair, à moins de quatre mois du terme du processus, seules 20% des signatures nécessaires ont été collectées. Il est donc de moins en moins probable qu'un RIP soit in fine organisé, ce qui pourrait dégager la voie au gouvernement et lui permettre de remettre son projet sur les rails. C'est d'ailleurs ce que semble sous-entendre la Bourse : alors même que la rentabilité d'ADP n'est pas la plus élevée du secteur, son action se paie 28 fois les profits attendus en 2020, contre environ 17 fois pour l'espagnol Aena, la plus forte capitalisation du secteur en Europe, ainsi que le suisse Flughafen Zürich, ou encore 15,3 fois pour l'allemand Fraport. A suivre sur l'agenda d'ADP : le trafic de novembre, attendu le 13 décembre. EG

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.68%