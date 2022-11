Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: installation de bornes électriques pour les avions information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - TotalEnergies, le Groupe ADP et la Fédération Française Aéronautique (FFA) annoncent s'engager à installer des bornes de recharge à usage des avions électriques sur trois aérodromes d'Ile-de-France afin d'accompagner la décarbonation de l'industrie aéronautique.



Ce partenariat porte sur une première phase d'installation inédite de quatre bornes de recharge électrique au printemps, qui seront implantées sur les plateformes aéronautiques de Toussus-le-Noble, Etampes et Pontoise, gérées par le Groupe ADP.



'Cette solution est également un moyen de réduire drastiquement les nuisances sonores sur les plateformes', ajoutent les partenaires.





