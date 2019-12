Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : indemnisation de 389 ME pour Atatürk Cercle Finance • 27/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - ADP se félicite de la notification par les autorités turques de l'indemnisation due à TAV Airports pour fermeture anticipée de l'aéroport d'Atatürk. ' TAV Airports a reçu une lettre de notification formelle du montant de la compensation du manque à gagner due à l'expiration anticipée de l'aéroport d'Istanbul Atatürk, de la part de l'Autorité Nationale des Transports Turque (DHMI) ' indique ADP. Une proposition d'indemnisation d'un montant de 389 millions d'euros a été faite et acceptée par TAV Airports. ' L'impact de cette indemnité sur le résultat net du groupe ADP devrait être très légèrement positif. La prise en compte de ces différents effets et l'impact exact sur les comptes du groupe ADP, seront précisés à l'occasion de la publication des résultats annuels 2019 du Groupe ADP, soit le 10 février 2020 ' précise le groupe.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.11%