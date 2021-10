Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : hausse de près de 12% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, à 1,87 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires de TAV Airports (+55,2%) et d'AIG (+75,3%). Les chiffres d'affaires des segments activités aéronautiques (+0,1%) et immobilier (-1,2%) restent stables, tandis que celui du segment commerces et services s'inscrit en hausse de 4,9%, à 534 millions d'euros. Le groupe aéroportuaire confirme ses hypothèses de trafic et ses objectifs pour 2021, dont un ratio EBITDA / chiffre d'affaires groupe estimé entre 15 et 20%. Il vise en outre un ratio dette financière nette / EBITDA de six à sept fois d'ici fin 2022.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.13%