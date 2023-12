Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: hausse de 9,3% du trafic de passagers en novembre information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:38









(CercleFinance.com) - ADP a annoncé que le trafic passagers de ses deux aéroports parisiens avait augmenté de 4,5% en novembre par rapport au même mois de l'an dernier, pour atteindre 7,3 millions de personnes transportées, soit 92,5% des niveaux de novembre 2019.



Le trafic total du groupe en novembre ressort en hausse de 9,3%, à 25 millions de passagers et représente 98,9% du trafic de 2019.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport (CDG et Orly) a augmenté de 16,1% par rapport à l'an dernier, tandis que le trafic total d'ADP est en hausse de 21,2%.







