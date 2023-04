Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP: hausse de 26,2% du trafic du mois de mars information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le trafic du mois de mars 2023. Il est en hausse de + 26,2 %, à 24,2 millions de passagers, soit 95,6 % du trafic de 2019. Le trafic Paris Aéroport est en hausse de + 24,3 %, à 7,4 millions de passagers (+ 30,9 % hors grèves), soit 85,4 % du trafic de 2019 (89,9 % hors grèves).



Le trafic du premier trimestre 2023 est en hausse de + 45,1 %, à 69,4 millions de passagers, soit 95,2 % du trafic de 2019 et le trafic Paris Aéroport est en hausse de + 44,6 %, à 21,0 millions de passagers (+ 47,8 % hors grèves), soit 88,7 % du trafic de 2019 (90,7 % hors grèves).



Le trafic à Paris-Charles de Gaulle est de 14,3 millions de passagers, soit 86,9 % du trafic de 2019 et celui de Paris-Orly est de 6,7 millions de passagers, soit 92,8 % du trafic de 2019.



À Paris Aéroport, le trafic du premier trimestre 2023 a été impacté par des mouvements sociaux (grèves) : la perte de trafic est estimée à environ 470 000 passagers, dont 390 000 en mars.





