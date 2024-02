Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: hausse de +22,2% du résultat net pdg en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 5 495 millions d'euros en 2023, en croissance de + 17,2 % (+ 807 millions d'euros) par rapport à 2022 sous l'effet de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'international, et de la forte dynamique des activités commerciales.



En 2023, l'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 1 956 millions d'euros, en hausse de + 14,8 % (+ 252 millions d'euros). La marge s'établit à 35,6 % du chiffre d'affaires en 2023, en baisse de - 0,8 point.



Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 1 239 millions d'euros, en hausse de + 32,4 % (+ 303 millions d'euros). Le résultat net part du Groupe (RNPG) s'établit à 631 millions d'euros, en hausse de + 22,2 % (+ 114 millions d'euros) par rapport à 2022.



' Groupe ADP anticipe une croissance annuelle de l'EBITDA de plus de + 4,0 % en 2024 et de plus de + 7,0 % en 2025 ' indique la direction.





