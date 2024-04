Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: hausse de 11% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe ADP (Aéroports de Paris) annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 en hausse de 10,9% à plus de 1,32 milliard d'euros, lui permettant de confirmer ses hypothèses de trafic, prévisions et objectifs financiers pour 2024-2025.



Le segment activités aéronautiques a enregistré une croissance de 4%, en ligne avec le trafic passagers à Paris (+4,4%), tandis que le segment commerces et services a poursuivi poursuit sa bonne dynamique (+11,1%), bénéficiant notamment de la croissance du trafic à Paris.



Le segment immobilier a progressé de 4%, sous l'effet d'actifs livrés et acquis, et de clauses d'indexation des loyers. Enfin, le segment international et développements aéroportuaires a grimpé de 21,3%, porté par la forte croissance du trafic de TAV Airports (+21,8%).





Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.97%