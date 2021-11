Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : hausse de +10,3 millions de passagers en octobre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le trafic total est en hausse de +10,3 millions de passagers sur le mois d'octobre 2021 par rapport à octobre 2020, avec 19,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 65,1 % du niveau du trafic groupe du mois d'octobre 2019. En octobre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de +2,9 millions de passagers par rapport à octobre 2020, avec 5,2 millions de passagers accueillis. Paris-Charles de Gaulle a accueilli 3,2 millions de passagers (+2,0 millions de passagers), soit 48,6 % du trafic d'octobre 2019, et Paris-Orly 2,0 millions de passagers (+0,9 million de passagers), soit 74,4 % du trafic d'octobre 2019.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.48%