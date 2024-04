Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: hausse de 10,1% du trafic au mois de Mars information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - ADP annonce le trafic du mois de Mars et du 1er trimestre 2024.



Le trafic du mois de mars 2024 est au niveau du groupe de 26,5 millions de passagers, en hausse de + 10,1 % et le trafic Paris Aéroport est de 8,0 millions de passagers, en hausse de + 7,7 %.



Pour le trafic du 1er trimestre 2024, il est pour le groupe de 77,1 millions de passagers, en hausse de + 11,3 % et pour le trafic Paris Aéroport de 22,0 millions de passagers, en hausse de + 4,4 %.





