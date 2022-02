Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : grimpe vers 126E, se rapproche des 128E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - ADP grimpe vers 126E et se rapproche de la résistance majeure des 128E (double-test les 17 et 19/01/2022).

En cas de franchissement, le titre visera le comblement du 'gap' des 156,2E du 26/02/2020, niveau qui coïncide avec le plancher de mi-juin puis mi-août 2019





Valeurs associées ADP Euronext Paris +3.49%