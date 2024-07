Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ADP: fusion entre GIL et GAL finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris (ADP) et GMR Airports Infrastructure Ltd (GIL), coactionnaires de la holding aéroportuaire GMR Airports Ltd (GAL), annoncent que l'ensemble des étapes et conditions préalables à la fusion entre GIL et GAL.



Cette fusion annoncée initialement en mars 2023 a donc été rendue effective jeudi : ADP détient désormais un intérêt économique de 45,7% dans la nouvelle société fusionnée et cotée GMR Airports Infrastructure Ltd (New GIL).



Sur la base du cours de bourse de GIL avant fusion, au 24 juillet, cet intérêt économique de 45,7% dans New GIL, composé d'actions ordinaires et d'actions préférentielles OCRPS, serait valorisé 6,3 milliards d'euros.





Valeurs associées ADP 121,40 EUR Euronext Paris +2,62%