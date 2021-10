Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : expérimente une solution de transport de fret information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 08:21









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP et Air France KLM Martinair Cargo, expérimentent à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle une solution innovante de transport de fret côté piste, grâce aux véhicules électriques autonomes de la startup française OROK. ' Équipés d'un système GPS à la pointe en matière de géolocalisation et de nombreux capteurs permettant d'accéder aux zones de chargement et déchargement proche des avions, ces véhicules autonomes sont supervisés par un serveur doté d'une intelligence artificielle ' indique le groupe. Capables de transporter entre 30 et 40 valises, des containeurs à bagage ou des palettes chargées de marchandises, ces nouveaux véhicules ont vocation à se substituer aux tracteurs et remorques circulant habituellement entre les entrepôts de fret ou les centres de tri des bagages et les postes de stationnement avions. ' Ces véhicules électriques autonomes offrent plusieurs avantages : une réduction des accidents en piste, un acheminement des marchandises et des bagages plus rapide, ou encore une réduction des besoins de surface pour pouvoir manoeuvrer... ' rajoute le groupe.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.90%