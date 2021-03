Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : en recul vers le gap des 99,6E Cercle Finance • 22/03/2021 à 13:23









(CercleFinance.com) - ADP essuie l'une des plus fortes baisses du SBF120 et aligne ainsi une quatrième séance de baisse de suite. Si elle se poursuit, cette tendance pourrait amener le titre à combler le petit 'gap' laissé ouvert le 23/02 au-dessus de 99,6E, avant un retour sur les 95E du 18/02.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.20%