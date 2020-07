Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP, en perte au S1, prévoit une reprise post-coronavirus lente Reuters • 27/07/2020 à 18:23









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP ADP.PA a fait état lundi d'une perte nette de 543 millions d'euros au titre du premier semestre en raison notamment de la crise du coronavirus et a prévenu qu'un retour du trafic au niveau d'avant-crise pourrait prendre jusqu'à sept ans. Le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant des aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle s'est établi sur la période à 1,17 milliard d'euros, en repli de 47% sur un an. Il a été impacté par une baisse du trafic passagers de près de 58%, avec notamment une chute de 62% dans les aéroports parisiens, a précisé ADP. "La reprise sera très progressive", a déclaré le PDG du groupe, Augustin de Romanet, dans le communiqué des résultats. "Un retour du trafic au niveau de 2019 est attendu entre 2024 et 2027", a-t-il ajouté. (Laurence Frost version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ADP Euronext Paris 0.00%