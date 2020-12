Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : en léger retrait avec une dégradation de broker Cercle Finance • 01/12/2020 à 13:02









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, ADP (Aéroports de Paris) cède près de 1% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Crédit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ajusté de 86 à 89 euros sur le titre. Le broker juge en effet que 'les consensus de trafic 2021 et 2022 semblent trop élevés', l'amenant à tabler sur des EBITDA inférieurs de plus de 10% aux attentes du marché, et considère que 'les vents contraires réglementaires ne sont pas intégrés dans les cours'.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.23%