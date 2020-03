Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : émission obligataire de 2,5 milliards d'euros Cercle Finance • 27/03/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - ADP annonce avoir lancé le placement d'un emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros, en deux tranches de respectivement un milliard sur une durée de 6,5 ans à un taux annuel de 2,125%, et de 1,5 milliard sur une durée de 10 ans à un taux annuel de 2,75%.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -9.56%