ADP, Drone Volt, Voltalia... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Adeunis

L'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) indiquera ses résultats du premier semestre.

ADP

ADP annonce que son trafic groupe pour le mois de novembre a atteint 27,5 millions de passagers, en hausse de 10,1% sur un an, et représente 109% de son trafic de 2019. Le trafic de Paris Aéroport affiche pour sa part 7,54 millions de passagers, un chiffre en hausse de 2,7% sur un an, qui ne représente cependant que 95,1% de son niveau pré-Covid. Le trafic de Paris-Orly atteint 98,6% du niveau de 2019, et celui de l'aéroport de Roissy 93,7% de son niveau pré-Covid.

Drone Volt

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce "la mise en œuvre d'un plan stratégique de rationalisation de ses coûts afin de confirmer sa trajectoire vers la rentabilité". Dans ce cadre, le groupe va fermer sa filiale Aerialtronics, qui "emploie 3 salariés et enregistre un chiffre d'affaires faible". La filiale belge sera également fermée, son salarié repris en tant que prestataire et son chiffre d'affaires sera désormais comptabilisé par Drone Volt France.

Theranexus

Theranexus annonce que sa trésorerie disponible au 12 décembre 2024 s'établit à 1,5 millionsd'euros contre 1,9 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech spécialiste du traitement des maladies neurologiques rares anticipe le renforcement à court terme de cette position à hauteur totale de 4,8 millions d'euros, en tenant compte de l'encaissement de plusieurs paiements devant intervenir dans les prochaines semaines. L'encaissement des sommes susvisées permettra à la société d'étendre son horizon de trésorerie de la fin du premier trimestre 2025 à la fin du premier trimestre 2026.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a conclu un partenariat avec trois enseignes : Auchan, Décathlon et Leroy Merlin. "Cette collaboration prévoit l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France, contribuant à accompagner leurs clients vers une mobilité plus durable. Ces infrastructures seront installées et exploitées par la filiale mobilité électrique de Voltalia, opérant sous la marque Yusco", détaille dans un communiqué le spécialiste des énergies renouvelables.