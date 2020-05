Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : double creux sur 71,55E, rebondit de +13% à 80,7E Cercle Finance • 18/05/2020 à 13:58









(CercleFinance.com) - ADP matérialise un double creux sur 71,55E (17/18 mars, 15 mai) et il s'ensuit une hausse stratosphérique de +13% à 80,7E, la 3ème plus forte de l'année et de l'histoire (après les +15% du 19 mars et les +22% du 20 mars). Tous les algos ont identifié ce potentiel 'W' haussier et c'est la course à l'achat, en mode 'FOMO', avec les 82,75E (ex-plancher du 1er avril) en ligne de mire puis 83,7E (plancher du 16 avril au 5 mai).

Valeurs associées ADP Euronext Paris +12.30%