ADP : discussions pour l'acquisition de l'aéroport d'Almaty

(CercleFinance.com) - ADP (Aéroports de Paris) annonce de la tenue de discussions par TAV Airports pour l'acquisition de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan, opération s'inscrivant dans leur stratégie de développement en Asie Centrale. Le consortium formé par TAV Airports (détenu à 46,12% par le Groupe ADP) et VPE Capital, a débuté des discussions avec le propriétaire de cet aéroport en vue de la possible acquisition de cet actif, qui pourrait aboutir dans les prochaines semaines ou mois. Plus grand aéroport d'Asie Centrale, Almaty a accueilli environ six millions de passagers en 2018 dont la moitié sur des liaisons internationales. Le Kazakhstan représente 60% du PIB de l'Asie Centrale.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.23%