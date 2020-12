Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : démission de l'administrateur de Vinci Cercle Finance • 17/12/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a reçu ce jour une lettre du Président-Directeur Général de Vinci, M. Xavier Huillard, annonçant sa démission de son mandat d'administrateur. Le Comité des Rémunérations, Nominations et de la Gouvernance va se mettre en état de proposer au Conseil d'Administration la cooptation d'un nouveau membre.

Valeurs associées ADP Euronext Paris +1.04%