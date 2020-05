Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADP : demande de résiliation du CRE pour 2016-20 Cercle Finance • 27/05/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Ayant constaté l'impossibilité d'atteindre à la fin de 2020 ses objectifs financiers et d'investissements 2016-2020, Aéroports de Paris a notifié au directeur général de l'Aviation civile une demande de résiliation du CRE 3 couvrant cette période. Les circonstances rendent également obsolètes les hypothèses retenues dans la proposition du Groupe ADP pour la période 2021-2025 publiée le 2 avril 2019. Aussi, il a décidé de ne pas poursuivre la procédure d'élaboration du CRE 4 initiée il y a plus d'un an. L'opérateur aéroportuaire ajoute qu'il sera en mesure de 'relancer une procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique (CRE) lorsque toutes les conditions de visibilité industrielle et financière seront réunies'.

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.98%